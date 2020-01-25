خاص.. الحوثية تسحب أغلب مقاتليها بتعز وتعزز مواقعها بنهم بموجب اتفاق مع الإخوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

الخليج 365 - علي كامل:

كشفت مصادر مطلعة، أن المليشيات الحوثية سحبت معظم مقاتليها من جبهات تعز وعززت بهم مواقعها في نهم شرق العاصمة صنعاء.



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وأضافت المصادر لمراسل "الخليج 365"، أنه كبموجب الاتفاق بين المليشيات الحوثية وحزب الإصلاح والموقع في شهر ابريل 2019 م في صنعاء قامت مليشيات الحوثي بسحب أغلب مقاتليها من الجبهة الشرقية والشمالية لتعز وعززت بهم مواقعها في جبهة نهم بمحافظة صنعاء.

الجدير ذكره أن من بنود ذلك الاتفاق تحويل معركة الجيش نحو الحجرية ضد كتائب أبي العباس واللواء 35 مدرع وعدم مهاجمة الطرفين الحوثي والإصلاح لبعضهم البعض.

وطبقا للمصادر، فإن هذا البند منح المليشيات الحوثية الأمان وسحبت أغلب عناصرها وهي واثقة من عدم أي هجمة أوتقدم من قبل الجبهات التي يسيطر عليها الإخوان.