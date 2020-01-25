- 1/2
- 2/2
شكرا لبحثكم عن خبر وثيقة: جماعة الحوثي اخترقت اتصالات الجيش ووجهت دعوات للانسحاب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت وثيقة حصل عليها "يمن برس" أن جماعة الحوثي اخترقت ليلة أمس الخميس أجهزة الاتصالات اللاسلكية للجيش الوطني وتمكنت من دعوة جميع الوحدات للإنسحاب من جبهات نهم.
وقال مصدر عسكري إن الحوثيين تمكنوا من قرصنة أجهزة الاتصالات وفك الشفرات ومناداة الوحدات بالانسحاب بإخبارهم بأن جميع المواقع من حولهم سقطت وعليهم الانسحاب.
ووفقا للمصدر فقد تمكن الحوثيون من إقناع جميع الوحدات خلال ساعات قليلة من نهم إلى مفرق الجوف قبل أن ينتبه قادة الجيش أن هناك قرصنة على الاتصالات.
كانت هذه تفاصيل خبر وثيقة: جماعة الحوثي اخترقت اتصالات الجيش ووجهت دعوات للانسحاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.