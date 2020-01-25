شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على قائمة باسماء قتلى المليشيات في جبهة ”نهم” منهم قيادات عسكرية رفيعة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية في صنعاء، إن المئات من قتلى وجرحى المليشيات لازالوا يتوافدون إلى أغلب مستشفيات صنعاء بصورة مستمرة .

وقال مصدر طبي في المستشفى العسكري بصنعاء لـ المشهد اليمني، إن المستشفى استقبل منذ بداية المعارك في نهم أكثر من 70 جثة للمليشيات.

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وأكد المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن إسمه، إن ثلاجة المستشفى العسكرية ملئية بجثث مقاتلي الحوثي.

وشهدت أحياء العاصمة صنعاء خلال الأيام القليلة الماضية، تيشييع العشرات من مقاتلي الحوثي الذين قتلوا برصاص الجيش الوطني في جبهة نهم.

ونشرت مصادر إعلامية قائمة باسماء قتلى المليشيات التي تم توثيقها حتى الان، ومنهم قيادات عسكرية رفيعة للمليشيات.

وإليكم قائمة الاسماء:

١_عصام عبد الهادي سعيد السقاف / عميد

٢_ علي عبد الرزاق محمد الشرعي / قائد لواء برتبة عميد

٣_ يحيى على احمد السراجي/ عقيد

٤_ احمد صالح احمد الشامي / مقدم زراعة الالغام

٥_ عبد الرحمن المتوكل / مقدم مهندس وحدة الهندسة وزراعة الالغام

٦_ مراد صالح طاهر علي / رائد

٧_ علي احمد مسعود / نقيب

٨_ مصطفى عبد الغني جابر / ملازم

٩_ عقيل محمد النعمي

١٠_ احمد حسين احمد مهمل

١١_ علي حسين مهمل حسن مهمل

١٢_ فضل حسين ناصر ابو ست

١٣_ طه حسين احمد ابو ست

١٤_ محمد مصلح فارع الابيض

١٥_ احمد محمد ناجي سعدان

١٦_ رمزي احمد محمد ناصر القزعي

١٧_ حلمي فهد صالح محمد القديدي

١٨_ علي حسين علي القاسمي

١٩_ صالح احمد جميل

٢٠_ مالك محمد محمد الوشلي

٢١_ اسامة عبد الكريم احمد الديلمي

٢٢_ زيد علي احمد الديلمي

٢٣_ عبدالله احمد محمد الديلمي

٢٤_ محمد عباس محمد مطهر

٢٥_ علي حسين محمد عبد الخالق الكبسي

٢٦_ احمد يحي محمد عبد الخالق الكبسي

٢٧_ اسامة احمد محمد عبد الخالق الكبسي

٢٨_ صلاح صادق خميس _ طبيب

٢٩_ حمزة محمد علي المؤيد

٣٠_ ماجد يحيى حسن المؤيد

٣١_ شرف عبد السلام الحوثي

٣٢_ عدنان صالح الغليسي

٣٣_ مصطفى سلطان

٣٤_ علي صالح علي ناصر النصيري

٣٥_ احمد اسماعيل الجرموزي

٣٦_ عمر عبد الغني العركاضي

٣٧_ محمد احمد ناصر الاهيف

٣٨_ الحسن صالح الامير / قايد مجموعه

٣٩_ ابو نصر الله المهلل

٤٠_ زيد سيلان

٤١- احمد هاشم محمد حمود صالح السراجي

٤٢- صادق عبد العزيز المروني