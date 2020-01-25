شكرا لبحثكم عن خبر ماذا يعني السيطرة على جبل ”هيلان” وما اهمية بالنسبة للجيش من أجل دخول صنعاء؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جبل هيلان يعد البوابة الرئيسية لصنعاء ومن يسيطر عليه قد يحسم الكثير من الانتصارات العسكرية على الأرض لما يمثله من أهمية إستراتيجية.

وتدور حول هذا الجبل معارك عنيفة منذ اربع سنوات وغارات جوية لطائرات التحالف، وحاولت القوات الحكويمة السيطرة على هذه القمة الجبيلة التي تضع مأرب تحت رحمة الحوثيين إلا أن كل محاولاتهم السابقة بأءت بالفشل.



ويمتد جبل هيلان الاسترتيجي من منطقة السويداء، ( مأرب ) شرقاً بطول 14 كيلو متر وصولاً إلى أن يطل على "المخدرة" شمال صرواح ومن الجنوب يمتد من منطقة العقبة المطلة على مركز مديرية صرواح إلى منطقة العقبة المطلة على مديرية مدغل، شمال شرق مأرب ،ويبلغ عرضه من( 5 )الى( 8) كيلو متر.



ويطل جبل هيلان على خطي الإمداد، الأول يبدأ من (صنعاء جحانة الوتده ـ مركز مديرية صرواح ـ العقبة ـ هيلان مأرب ) وهو جعل دخول الجيش الوطني إلى صنعاء أمرا صعبا.

ووفق خبراء عسكرين، فإن خط الإمداد الآخر لجبل هيلان يمتد من صنعاء بني حشيش، نهم، حريب، القراميش، المحجزة، مركز مديرية صرواح العقبة هيلان وتعد العقبة نقطة التقاء خطي الإمداد لجبل هيلان ولذا تكمن أهميته العسكرية بالنسبة للمعركة الحالية، أنه يسيطر على خطوط إمداد الحوثيين، ويطل من الجهة الغربية على مديرية صرواح والمخدرة والمحجزة ذات الحدود الجغرافية مع حريب القراميش المتصلة ايضاً بمحافظة صنعاء.

وبالنسبة لأهمية جبل هيلان من الناحية الشرقية والشمالية تكمن في أنه يطل على منطقة نخلا، والفرع، ومدينة مأرب وخط صنعاء مأرب كما يطل على مديرية مدغل المحررة من الحوثيين.

ولجبل هيلان طريقين رئيسين لعبور السيارات إلى الجبل، الطريق الأول: من اتجاه صرواح والطريق الأخرى من الجهة الشمالية من مفرق الضيق.



وتتعرض معسكرات و مقرات قيادات الجيش الوطني في محافظة مأرب للقصف الصاروخي الحوثي والمكان المفترض للهجوم هو (جبل هيلان ) المطل على مدينة مأرب ومعسكراتها.

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وكان آخرها ما حدث في الأسبوع الماضي، من مجزرة لقوات الجيش في معسكر للواء الرابع حماية رئاسية والذي سقط على اثره اكثر من 80 شهيد وعشرات من الجرحى .

وفي كل مرة تتعرض معسكرات الجيش الوطني في مارب للهجوم تخرج اصوات مطالبة لقيادات القوات المسلحة والرئاسة بالإسراع في تحرير جبل هيلان وتحريك جبهه نهم وصرواح , والا ستظل مأرب تحت القصف والتهديد المستمر .

ويعتبر جبل هيلان الذي يسيطر عليه جماعة الحوثي نقطة استراتيجية مهمة ولا يبعد عن معسكرات الجيش في مأرب الا بضع عشرات من الكيلوات , مما يعني ان الحوثيون ممكن ان يشاهدوا تلك المعسكرات بالعين المجردة .

وبعد تحريره سيتيح للجيش الوطني السيطرة علي معظم المنطقة في نهم وحتي مطار صنعاء ، وتأمينه يعني تأمين المنطقة من الصواريخ والطائرات المسيرة والمدفعية طويلة المدى التابعة لمليشيا الحوثي.

وكان قد حاول الجيش الوطني على مدى سنوات الحرب التقدم لتحرير جبل هيلان لكي يتم تأمين مدينة مأرب حتى كاد في احدى المرات ان يصل الى القمة ولكن وفي كل مرة كان يتم قصفه من الجو او من البر لمنعه من التقدم فينكسر ويتراجع بعد ان يسقط منه الكثير من الشهداء والجرحى .

وتضررت مأرب كثيرا من سيطرة ميليشيا الحوثي على جبل هيلان و سقط في الطريق الى هيلان كوكبة من قادة الجيش الوطني و العديد من القادة والمئات من الضباط والجنود وكان ابرزهم القائد الشهيد عبد الرب الشدادي .

وقالت مصادر عسكرية وميدانية مساء الجمعة، إن الجيش الوطني تمكن من السيطرة على جبل هيلان بعد معاك عنيفة مع مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وحسب المصادر، فإن الجيش تمكن من السيطرة على سلسلة جبال هيلان و القواعد الصاروخية لميليشيات الحوثي بشكل كامل ولازالت المعارك تدور حتى هذه الاثناء في محيطه.