شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خاص.. الأهمية الاستراتيجية لجبل هيلان بعد وقوعه بقبضة القوات الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020 الخليج 365 - علي كامل: حررت القوات الحكومية، جبل هيلان من المليشيات الانقلابية بعد معارك ضارية خلال الساعات الماضية.

‏⁧‫ ‏ وأضافت مصادر عسكرية، أن قواعد صواريخ الكاتيوشا التي تقصف بها المليشيات الحوثية مأرب⁩ ومساكن المدنيين تحت قبضة القوات الحكومية. ‏ Advertisements ‫وعن الأهمية الاستراتيجية للجبل قال مصدر عسكري لمراسل "الخليج 365"، إن هيلان يعد البوابة الرئيسية لتحرير صنعاء من سيطرة المليشيات وإنهاء الانقلاب. ‫ واعتبر أن سيطرة الجيش على هيلان ستنكسر شوكة المليشيات وتحقيق الانتصارات العسكرية على الأرض لما يمثله من أهمية إستراتيجية. وأشار الى أن السيطرةعلى هيلان يغني انتهاء استهداف المدنيين في مأرب والجوف بالصواريخ الباليستية.

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