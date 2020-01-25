شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالجدول.. تواصل عملية صرف إكرامية الملك سلمان لأسر شهداء الجيش في تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020 تعز - الخليج 365 تتواصل في قيادة محور تعز، عملية صرف إكرامية الملك سلمان لأسر شهداء الجيش في تعز.

وكانت عملية الصرف قد بدأت الخميس الماضي عبر لجنه منتدبة من المتعهد المعتمد من قيادة التحالف. ونقل المركز الاعلامي لقيادة محور تعز عن رئيس لجنة الصرف أمير عبده الحاج قوله Advertisements سنصرف لعدد ٤١٠٥ مستحق من أسر الشهداء لكل مستحق مبلغ ٣٧٥٠٠٠ريال وبين أن "الصرف سيكون يد بيد لاسر الشهداء أو الوكلاء المعتمدين رسميا. واضاف سبق وان استلمنا الملفات مؤرشفه الكترونيا وتم فحصها وجدنا ان ملفات ٤١٠٥ ملف مستوفية الشروط ومعمدة من الجهات المختصة وسيتم الصرف بموجبها.

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