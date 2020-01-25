الجبير: الخطاب الإيراني مزدوج ولا علاقات تجمعنا مع إسرائيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

الرياض - الخليج 365

كشف مسؤول سعودي، عن موقف بلاده من إسرائيل، مشيرا إلى أن الخطاب الإيراني مزدوج.



وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الجمعة 24يناير2020، من العاصمة الهنغارية بودابست، إن الخطاب الإيراني مزدوج، وعلى طهران تغيير سلوكها، لافتا إلى أن "العقوبات فرضت على إيران بسبب سلوكها في المنطقة وليس برغبة منا".

وأوضح الجبير أن الدستور الإيراني ينص على تصدير الثورة. وتساءل "كيف لنا التفاوض مع طهران؟".

إلى ذلك، أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، أن الشعب الإيراني شعب معتدل تاريخيا لكن النظام اختطف الدولة.

وأكد الجبير "لم نستهدف إيران لا بالصواريخ ولا بالميليشيات، لذا عليها التوقف عن هذا".

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وشدد الجبير على أن السعودية ليس لها علاقات مع إسرائيل "ومتمسكون بحل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن".

وتابع "اليمنيون اشتركوا بالحوار الوطني لكن الحوثيين قاموا بانقلابهم"، مؤكدا "لا نريد الحرب في اليمن ونسعى إلى حل سياسي".

وقال الجبير "إننا لا نقبل بأن تسيطر أقلية سياسية على المشهد في اليمن".

وطالب الجبير بحل الأزمات والصراعات حول العالم بالتنسيق والحوار.

والخميس، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، في جلسة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، إن إيران هي من بدأت التصعيد في المنطقة، مشدداً: على إيران الاهتمام بشعبها والتوقف عن رعاية الإرهاب.

وقال إن بلاده تشعر بالقلق من تدخل إيران في شؤون العراق، مضيفاً أن السعودية تهتم بالعراق بصورة كبيرة و"بيننا علاقات الأشقاء".

وشدد الجبير على أن تدخلات إيران كبيرة، وأن شيعة العراق ولبنان يتظاهرون ضدها