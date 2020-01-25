شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي بالانتقالي يكشف لــ "الخليج 365" ما تريده إيران من اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف مستشار رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي بمحافظة لحج "عبدالمنعم عبدربه السلامي"، ماذا تريد ايران من اليمن ولماذا اليمن خاصة.



وقال السلامي في حواره لــ الخليج 365، إيران دولة لها أهداف وتوجهات سياسية ومذهبيه ولها أيضا تحالفات دولية واقليمية ونفوذها اليوم في اليمن عبر أدواتها مليشيات الحوثي يأتي ضمن استراتيجة عامه لايران في اليمن ومنطقة الشرق الأوسط وهي تريد تحويل اليمن إلى حزب الله جديد متمثل في مليشيات الحوثي باليمن وأعتقد أن هذا المشروع الايراني الخميني مرفوض في اليمن وبدعم ومساندة الاشقاء في التحالف العربي بقيادة السعودية والامارات سوف يتخلص الشعب اليمني في الشمال من هيمنة الحوثيين مثلما تحرر الجنوب العربي منه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالانتقالي يكشف لــ "الخليج 365" ما تريده إيران من اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.