- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلامي يكشف لــ "الخليج 365" ماذا بعد مقتل قاسم سليماني؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020
الشحات غريب
كشف مستشار رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي بمحافظة لحج "عبدالمنعم عبدربه السلامي" ماذا بعد مقتل قاسم سليماني، وتأثير ذلك على مليشيات الحوثي.
وقال السلامي في حوار خاص لـ"الخليج 365"، أعتقد بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني في غاره جوية في العراق من قبل أمريكا سوف يغير كثير من المستجدات في اليمن والمنطقة.
وحولمستقبل قضية الجنوب، قال بالنسبة لمستقبل قضية الجنوب في ظل المشهد العام في اليمن أعتقد بأن هناك تفهم كبير لقضية الجنوب دوليا وأصبحت تطرح بقوه في كافة المحافل الدولية وقد أبدت الكثير من الدول الاقليمية والغربية استعدادها للتواصل مع المجلس الانتقالي الجنوبي وقد بدأت بعض الدول بالسماح للمجلس بفتح مكاتب له، وبالنسبه للمشهد اليمني بشكل عام وخصوصاً بالجانب العسكري أعتقد بأنه مايزال محفوف بالمخاطر وعدم وجود أي بوادر أمل تنهي الصراع القائم بين الأطراف بسبب عدم مصداقية الأطراف المتصارعة في الشمال.
كانت هذه تفاصيل خبر السلامي يكشف لــ "الخليج 365" ماذا بعد مقتل قاسم سليماني؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.