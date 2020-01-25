شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلامي يكشف لــ "الخليج 365" ماذا بعد مقتل قاسم سليماني؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

الشحات غريب

كشف مستشار رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي بمحافظة لحج "عبدالمنعم عبدربه السلامي" ماذا بعد مقتل قاسم سليماني، وتأثير ذلك على مليشيات الحوثي.



Advertisements

وقال السلامي في حوار خاص لـ"الخليج 365"، أعتقد بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني في غاره جوية في العراق من قبل أمريكا سوف يغير كثير من المستجدات في اليمن والمنطقة.

وحولمستقبل قضية الجنوب، قال بالنسبة لمستقبل قضية الجنوب في ظل المشهد العام في اليمن أعتقد بأن هناك تفهم كبير لقضية الجنوب دوليا وأصبحت تطرح بقوه في كافة المحافل الدولية وقد أبدت الكثير من الدول الاقليمية والغربية استعدادها للتواصل مع المجلس الانتقالي الجنوبي وقد بدأت بعض الدول بالسماح للمجلس بفتح مكاتب له، وبالنسبه للمشهد اليمني بشكل عام وخصوصاً بالجانب العسكري أعتقد بأنه مايزال محفوف بالمخاطر وعدم وجود أي بوادر أمل تنهي الصراع القائم بين الأطراف بسبب عدم مصداقية الأطراف المتصارعة في الشمال.