خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بصفوف المليشيات بنهم شرق صنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020 صنعاء - الخليج 365 تتواصل خسائر الحوثيين البشرية والمادية بالعتاد العسكري، اليوم السبت، في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وأضافت مصادر عسكرية، أن القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف تخوض معارك شرسة ضد المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران على امتداد جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء. Advertisements ويأتي هذا في وقت تتقدم القوات الحكومية وسط انهيار وخسائر فادحة في الأرواح والعتاد بصفوف المليشيات.

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