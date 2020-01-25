شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي بالانتقالي يكشف لــ"اليمن العربي" عن مصير اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

الشحات غريب

كشف مستشار رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي بمحافظة لحج "عبدالمنعم عبدربه السلامي" عن مصير اتفاق الرياض.



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وقال السلامي في حواره لــ "الخليج 365"، إن مصير اتفاق الرياض اليوم بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي غير واضح بسبب عدم نية الطرف الحكومي في تنفيذه واستمراره في المماطلة وكسب الوقت والتجهيز لحرب ثالثه ضد الجنوب، على الرغم من التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بذلك، لهذا على المملكة العربية السعودية الراعي الأول للاتفاق والضامن بالتنفيذ الضغط بشكل مباشر على الحكومة الشرعية لتنفيذ اتفاق الرياض ومحاسبة كل من يحاول عرقلته.

وحول حل الأزمة اليمنية، قال أعتقد بأن الحل الحقيقي للأزمة اليمنية اليوم يكمن في عدم المكابرة والاعتراف بالآخر والجلوس على طاولة واحده تعطي كل طرف حقه ومكانته الصحيحة وثقله على الأرض بغير ذلك سوف تظل الأزمة اليمنية قائمة إلى ما لا نهاية.