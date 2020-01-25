- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلامي يكشف لــ "الخليج 365" أسباب التباطؤ والتلكؤ في تنفيذ بنود الاتفاق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020
الشحات غريب
كشف مستشار رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي بمحافظة لحج "عبدالمنعم عبدربه السلامي"، عن الأوضاع بعد عودة الحكومة الشرعية اليمنية للعاصمة المؤقته عدن,
وقال السلامي في حواره لــ "الخليج 365"، بالنسبة للأوضاع العامة في العاصمة عدن بعد اتفاق الرياض وعودة الحكومة الشرعية إلى عدن لم تتغير بالشكل المطلوب ، ومازال المواطن يعاني تدهور في كافة المجالات الخدماتية ، ناهيك عن عدم انتظام المرتبات للجهازين العسكري والمدني وحقوق المتقاعدين ، وغيرها وإن وجد هناك نوع من التفائل في عدن والمناطق الجنوبية المحررة بالتغيير نحو الأفضل خصوصاً بعد اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي رغم وجود بعض الصعوبات والعراقيل إلا أن الجميع متفائل ويدفع في تطبيق بنود اتفاق الرياض على الأرض وفي مقدمته المجلس الانتقالي الجنوبي.
وحول سبب التباطؤ أو التلكؤ في تنفيذ بنود الاتفاق، قال أعتقد أن هناك أطراف داخل الشرعية اليمنية للأسف تدفع في اتجاه عرقلة اتفاق الرياض رغم التزام المجلس الانتقالي ودعمه لمخرجات اتفاق الرياض وضرورة تطبيقها على الأرض لذلك نأمل من قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية الراعي الأول للاتفاق ضرورة الضغط على المعنيين بالالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض حسب البرنامج الزمني المحدد له.
كانت هذه تفاصيل خبر السلامي يكشف لــ "الخليج 365" أسباب التباطؤ والتلكؤ في تنفيذ بنود الاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.