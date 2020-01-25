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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إحباط محاولة تسلل حوثية داخل الحديدة ومصرع مشرف حوثي مع مرافقيه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020
الحديدة - الخليج 365
تمكنت القوات المشتركة من إحباط محاولة تسلل لمليشيات الحوثي الذراع الإيراني باليمن داخل مدينة الحديدة فيما لقي مشرف من المليشيات مصرعه مع عددا من عناصره وسط خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية.
وقال مصدر عسكري ميداني، إن مليشيات الحوثي دفعت بالعشرات من عناصرها في محاولة تسلل واستحداث تحصينات شرق معسكر الدفاع الساحلي بشارع الخمسين ولكن دون جدوى.
وأكد المصدر أن القوات المشتركة تصدت بكل بساله وحزم لعناصر المليشيات الحوثية التي حاولت التسلل وكبدتها عشرات القتلى والجرحى وإجبار العناصر الأخرى على الفرار والتراجع.
وأشار المصدر إلى أن محاولت التسلل الفاشلة تزامنت مع خروقات جديدة للهدنة الأممية من قبل المليشيات حيث اطلقت النار بكثافة مستخدمة الأسلحة المتوسطة صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء.
وفي نفس السياق ،قالت مصادر مطلعة أن مشرف ثقافي للمليشيات الحوثي لقي مصرعة في الساحل الغربي ويدعى ابو محمد اللاحجي إلى جانب 10 من عناصره.
يذكر أن مليشيات الحوثي استهدفت في ساعات المساء الأولى نقطة الإرتباط الأولى ومستشفى 22 مايو الواقع تحت مراقبة ضباط الإرتباط في النقطة الخامسة التي تشرف على نشرها اللجنة الأممية لإعادة الإنتشار في مدينة الحديدة
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