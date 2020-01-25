شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وردنا الان.. تطورات جديدة ومفاجئة لم يتوقعها التحالف في جبهة نهم .. والجيش يسيطر على هذه المنطقة الاستراتيجية ويصدر البيان رقم1 ( نص البيان ) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم -

أعلن الجيش اليمني، أنه حقق تقدما ميدانيا في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، خلال مواجهات مع مسلحي الحوثي الذين تكبدوا عشرات القتلى والجرحى.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان مقتضب، إن "أفراد الجيش الوطني حرروا سلسلة جبلية في ميمنة جبهة نهم (حوالي 40 كم شرق صنعاء) كانت تحت سيطرة المليشيات الحوثية الانقلابية".

وأضاف أن "التقدم جاء بعد مواجهات أدت إلى مقتل وجرح عشرات الحوثيين"، دون ذكر ما إذا كانت الاشتباكات أسفرت عن خسائر من عدمها في صفوف الجيش.

وأوضح الجيش أنه "يواصل التقدم وسط فرار وانهيار كبير في صفوف المليشيات الحوثية".

وتشهد مديرية "نهم" التي توصف بأنها البوابة الشرقية لصنعاء، معارك متقطعة بين الجيش اليمني والحوثيين.

Advertisements

وكان الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السابعة العقيد عبدالله الشندقي قال أن 72 حوثياً قتلوا خلال المواجهات الأخيرة في جبهة نهم شرق صنعاء.

وقال الشندقي إن مليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى جبال يام لكنها منيت بهزيمة كبيرة.

وفي سياق متصل،أكدت مصادر عسكرية أخرى أن قوات الجيش تمكنت من شن هجوم مضاد في نهم حررت على إثره سلسلة جبلية في ميمنة الجبهة.

وذكرت المصادر أن صفوف مليشيا الحوثي شهدت انهيارات كبيرة عقب مقتل قيادات حوثية بارزة

ومنذ الجمعة تدور مواجهات عنيفة في عدد من المواقع في جبهة نهم تكبدت فيها المليشيا الانقلابية خسائر كبيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان.. تطورات جديدة ومفاجئة لم يتوقعها التحالف في جبهة نهم .. والجيش يسيطر على هذه المنطقة الاستراتيجية ويصدر البيان رقم1 ( نص البيان ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.