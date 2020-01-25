شكرا لبحثكم عن خبر موجه نزوح كبيرة لسكان مديرية بني حشيش بعد سماع المواجهات تقترب من مناطقهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية عن موجة نزوح كبيرة لسكان مديرية بني حشيش شمال شرق صنعاء، بسبب توسع المواجهات بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية. وقالت مصادر محلية إن سكان أطراف مديرية بني حشيش باتجاه منطقة نهم بدأت بالنزوح خوفا من وصل المعارك إلى مناطقهم. وبحسب سكان محليون، فإن مناطق بني حشيش تسمع ضربات المواجهات بين الجيش ومليشيا الحوثي في أطراف بني حشيش.

وكانت مصادر عسكرية أكدت قبل قليل، سيطرة الجيش الوطني على جبهل هيلان الأستراتيجي المطل على مدينة مأرب والذي يعد من أعلى القمم الجبلية في مديرية نهم شرقي صنعاء.

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