شكرا لبحثكم عن خبر فزاعة حوثية جديدة تجتاح صنعاء وعدد من المحافظات وتتسبب بخلافات أسرية حادة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اجتاحت فزاعة حوثية جديدة، العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، متسببة بخلافات أسرية حادة؛ وفقا لتأكيد مصادر محلية لـ " المشهد اليمني".

وقالت المصادر أن المليشيا أوهمت المواطنين في المدن والريف على حد سواء، بوجود مادة بلورية ثمينة تسمى "الزئبق الاحمر" في مكائن الخياطة القديمة.

وأشارت المصادر إلى أن تلك المادة الثمينة تجذب الذهب كالمغناطيس.

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ونوهت المصادر بأن تلك المادة غالية الثمن، وتقدر قيمتها بنحو 400 الف دولار، ما أثار خلافات أسرية حول أحقية من سيستلم المبلغ الوهمي.

و تعيد هذه الفزاعة الى الاذهان، مسألة قيام المليشيا الحوثية خلال السنوات الماضية بتجميع وشراء كافة "الاتاريك" القديمة، التي اتضح لاحقا استخدامها وتحويلها إلى الغام مضادة للدروع.