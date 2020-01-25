شكرا لبحثكم عن خبر البنك المركزي يوجه إعلان هام لتجار المواد الغذائية ومستوردي المشتقات النفطية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه البنك المركزي اليمني بعدن، مساء اليوم الجمعة، إعلان هام لكافة تجار المواد الغذائية ومستوردي المشتقات النفطية.

وقال البنك، في بيان نشره على صفحته بالفيسبوك، رصده " المشهد اليمني " أنه " انجز عملية مصارفه بمبلغ 30 مليون دولار لشراء مشتقات نفطية منذ بداية العام الشهر الجاري و٢٠ مليون دولار للمواد غذائية الغير مشمولة بالوديعة السعودية بالإضافة الى السحب الجديد من الوديعة التي وصلت الموافقة عليها وبمبلغ ٢٢٧ مليون دولار".

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وأكد البنك استمراره بعمليات المصارفة والتحويل وفقا للآلية المعتمدة لديه والمرسلة للبنوك سابقا.

وأشار إلى أنه يعمل ومن خلال موارده من العملة الأجنبية التي توفرت له على مصارفة المشتقات النفطية التي يتم استيرادها عبر موانئ عدن والمكلا ونشطون بأسعار تقل عن سعر الصرف في السوق مع تحمل كلفة واعباء التحويل إلى حسابات الموردين بالخارج، فضلا عن قيامه بالمصارفة لكافة السلع الغذائية غير المشمولة بالوديعة السعودية التي تقدمت بها البنوك التجارية للبنك المركزي وبسعر ٥٧٠ ريال للدولار.

ودعا البنك موردي المشتقات النفطية والمواد الغذائية إلى التوجه الى البنوك والاستفادة من المزايا التي يقدمها البنك المركزي.