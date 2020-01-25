شكرا لبحثكم عن خبر احتدام المواجهات بين الجيش ومليشيا الحوثي في الحديدة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احتدمت المواجهات بين القوات الحكومية التابعة للحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة الساحل الغربي في محافظة الحديدة (غربي اليمن).

وأعلنت القوات اليمنية المشتركة إسقاط طائرة استطلاع مسيّرة لمليشيا الحوثي في محافظة الحديدة .

ووفق المركز الإعلامي لألوية العمالقة قإن "طائرة استطلاع تابعة للحوثيين كانت تحلق وتحاول تصوير ورصد مواقع وتحركات القوات المشتركة شمال مديرية الدريهمي جنوب الحديدة".

Advertisements

وأكد "استهداف الجنود للطائرة وتمكنهم من إسقاطها". مشيرا إلى تكثيف الحوثيين خروقاتهم اليومية للهدنة الأممية في الحديدة، بالقصف والاستهداف وحفر الخنادق ومحاولات التسلل نحو مواقع القوات المشتركة.

وكانت مصادر محلية بمنطقة الفازة قالت إن القوات التابعة للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية استهدفت عناصر حوثية بعد محاولتهم التسلل والسيطرة على مواقع عسكرية جديدة .

وقالت مصادر إعلامية تابعة للحوثيين رصدها " المشهد اليمني " مساء اليوم الجمعة أن القوات التابعة للعميد الركن طارق محمد عبد الله صالح استهدفت ب 72 قذيفة مدفعية على منطقة الفازة بالإضافة إلى استهداف مكثف بالرشاشات المتوسطة على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا وتعرض أضرار في منازل ومزارع المواطنين .

من جهة أخرى قالت مصادر إعلامية تابعة للمقاومة الوطنية أن الهجوم جاء لاستهداف عناصر حوثية حاولت التقديم والسيطرة على مواقع جديدة .

الجدير ذكره أن العميد طارق محمد كان قد طالب في وقت سابق ضرورة إلغاء اتفاق ستوكهولم بسبب تعنت المليشيا الحوثية وعدم جنوحها للسلم والالتزام بالاتفاقيات والقرارات الدولية .