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الحوثيون يستهدفون نقطة ضباط الإرتباط الأولى بالحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

الحوثيون يستهدفون نقطة ضباط الإرتباط الأولى بالحديدة

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي نقطة ضباط الإرتباط الاولى التي تشرف عليها للجنة الرقابة الأممية ومستشفى 22 مايو الواقع تحت رقابة نقاط الإرتباط داخل مدينة الحديدة ضمن خروقاتها المتواصلة لإتفاق إستوكهولم.

 

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وأكدت مصادر عسكرية ميدانية أن مليشيات الحوثي – ذراع ايران – استهدفت طقم إمداد تابع لنقطة ضباط الإرتباط الاولى الواقعة في الخامري بسلاح القناصة من سطح منزل خلف عمارة عدي بشارع الخمسين.

 

وأضافت المصادر أن المليشيات الحوثية اطلقت ثلاث قذائف B10 على مستشفى 22 مايو الواقع بالقرب من رقابة نقطة الإرتباط في الخامسة شرق مدينة الحديدة متسببة بمزيد من الدمار في المستشفى.

 

 وتواصل مليشيات الحوثي إستهداف نقاط الإرتباط التي تشرف عليها لجنة الرقابة الأممية لتنسيق أعادت الإنتشار في خطوط التماس داخل مدينة الحديدة بموجب اتفاق إستوكهولم

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