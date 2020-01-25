الحوثية تكثف القصف على المشتركة في حيس جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020 الحديدة - الخليج 365 كثفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية واستهدفت مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية ان المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في المديرية مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 بشكل مكثف. Advertisements وأضافت المصادر أن المليشيات استهدفت مواقع أخرى للقوات المشتركة جنوب المديرية بسلاح معدل البيكا بشكل متواصل. يشار إلى أن مليشيات الحوثي تواصل عمليات قصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة منذ سريان الهدنة الأممية أواخر العام الماضي في إطار سلسلة خروقاتها للهدنة الأممية.

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