المشتركة تسقط طائرة إستطلاع حوثية مسيرة شمال الدريهمي بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020 الحديدة - الخليج 365 تمكنت القوات المشتركة من إسقاط طائرة إستطلاع حوثية مسيرة في سماء مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة جنوب اليمن.

Advertisements وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن طائرة الإستطلاع الحوثية كانت تحلق شمال مديرية الدريهمي وتحاول تصوير ورصد مواقع وتحركات القوات المشتركة حيث قام الجنود بإستهداف الطائرة وتمكنوا من إسقاطها. وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي كثفت من خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في الحديدة وتواصل تصعيدها العسكري بكل الوسائل ومنها القصف والإستهداف وحفر الخنادق ومحاولات التسلل نحو مواقع القوات المشتركة.

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