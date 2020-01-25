خروقات حوثية مكثفة في الجبلية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020 الحديدة - الخليج 365 كثفت مليشيات الحوثي سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية بقصف واستهدف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن مليشيات الحوثي استخدمت خلال عملية القصف والإستهداف قذائف مدفعية الهاون والأسحلة المتوسطة.. Advertisements وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والقذائف عيار 82 على مواقع القوات المشتركة في المنطقة وأوضحت المصادر أن عناصر من المليشيات استهدفت مواقع اخرى للقوات المشتركة بالأسلحة المتوسطة عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5 وبأسلحة معدلات البيكا. وتواصل مليشيات الحوثي انتهاكاتها للهدنة بشكل يومي، في ظل صمت أممي تجاه تلك الخروقات التي تهدد سير الهدنة وعملية السلام في الحديدة التي ترعاها الأمم المتحدة

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