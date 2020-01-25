شكرا لبحثكم عن خبر خبير عسكري: هناك ضغوط دولية على الشرعية لإيقاف المعارك والذهاب الى مفاوضات بدون شروط مع الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، علي الذهب، أن هنالك ضغوط دولية على الحكومة الشرعية لحملها على التحرك باتجاه السلام غير المشروط".

وبحسب الخبير الذهب، فإن تحركات الجيش الوطني على الأرض يمكن النظر إليها بأنها رد ميداني على تلك الضغوط.

وأضاف في تصريح لموقع"عربي21"، أن العمليات التي تقودها القوات الحكومية في نهم تمثل استجابة مضادة لهجوم قاده الحوثيين على الجبهات، وليس خطوة تصعيد من قبل الجيش، ترمي إلى تطوير المعركة في العمق الحوثي.