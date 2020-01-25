شكرا لبحثكم عن خبر نزوح حوالي 4000 الاف شخص من محافظة الجوف خلال الأيام الماضية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، اليوم الجمعة، عن توفير مساعدات لثلاثة آلاف و600 نازح خلال الأيام الماضية في محافظة الجوف.

وقال في بلاغ مقتضب، أطلع عليه " المشهد اليمني "، إن الوضع في محافظة الجوف تفاقم بشكل واسع خلال الأيام الأربعة الماضية.

وتدور معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني ومليشيا الحوثي، في محافظتي مأرب والجوف ومديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء.