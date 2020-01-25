شكرا لبحثكم عن خبر إسقاط طائرة استطلاع حوثية بالدريهمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نجحت القوات المشتركة، اليوم الجمعة، في إسقاط طائرة استطلاع حوثية مسيرة في سماء مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وحلقت الطائرة، بحسب مصادر عسكرية ميدانية، شمال مديرية الدريهمي لتصوير مواقع القوات المشتركة وتحركاتها، قبل أن يتمكن جنود القوات المشتركة من استهدافها وإسقاطها.

وكثفت مليشيا الحوثي من انتهاكاتها للهدنة الأممية في الحديدة، وسط محاولات تسلل نحو مواقع القوات المشتركة.