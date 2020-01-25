شكرا لبحثكم عن خبر قائد عسكري: العشرات من عناصر مليشيا الحوثي سلموا أنفسهم بنهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخُبّي، أن «عدداً كبيراً من قيادات مليشيا الحوثي لقت حتفها في المعارك الأخيرة، وأن العشرات سلموا أنفسهم بعد وصول قوات الجيش الوطني إلى مواقعهم».

وأضاف الخبي، أن أبطال القوات المسلحة يسطرون بطولات خالدة في جبال مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، يلقنون العدو دروساً لن ينساها.

وأكد اللواء الخبي: إن «معنويات أبطال الجيش في جبهات نهم عالية وتبلغ عنان السماء خصوصاً بعد البطولات التي سطروها مؤخّراً في معركة العزة والكرامة والحرية دفاعاً عن وطنهم الغالي».