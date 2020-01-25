شاهد : قرار العكيمي الذي اهان فيه هاشم الاحمر وتعدى على صلاحيات المقدشي وهادي للمصلحة العامة

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يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر محافظ محافظة الجوف، أمين العكيمي، الجمعة، قراراً بتكليف قائد جديد للمنطقة العسكرية السادسة خلفاً للعميد هشام الأحمر. ونص القرار الذي ننشر نسخة منه، على تكليف العميد علي محسن الهدي بقيادة المنطقة العسكرية السادسة حتى صدور قرار جمهوري بتعيينه من الرئيس هادي. Advertisements وأرجأ العكيمي القرار للظروف الطارئة في ظل غياب قيادة المنطقة العسكرية السابعة ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة. ويأتي هذا القرار بعد حديث عن خلافات نشبت مؤخراً بين المحافظ العكيمي والعميد الأحمر لاتزال أسبابها الحقيقة غير معروفة.

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