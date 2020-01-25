شكرا لبحثكم عن خبر تعز: الشرطة العسكرية تتلف مواد ممنوعة مهربة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت نقطة الهنجر التابعة للشرطة العسكرية في المدخل الغربي لمدينة تعز، من ضبط شحنة تحمل مواد ممنوعة كانت في طريقها إلى مدينة تعز.

وأكد قائد الشرطة العسكرية العميد محمد سالم الخولاني، أن الكمية التي تم ضبطها عبارة عن 5 حقائب، كل حقيبة يوجد بداخلها 4 عبوات، وتشمل أيضا سجائر مهربة، تم إدخالها بطريقة غير قانونية.

وأشاد الخولاني خلال عملية إتلاف المواد المخدرة باليقظة العالية التي يتمتع بها أفراد الشرطة العسكرية، من خلال ضبط الشحنات المهربة والمواد المخدرة التي لها أثر تدميري على المجتمعات، وعاملاً رئيسياً في المشاكل الأمنية.

الجدير بالذكر أن عملية الإتلاف جاءت بعد القيام بعمل محضر بالكمية المضبوطة، وصدور أمر من النيابة العسكرية بإتلافها.