شكرا لبحثكم عن خبر إغلاق تام لآلاف المدارس بصنعاء والمحافظات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر تربوية بصنعاء، وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، أن آلاف المدارس لاتزال مغلقة، بعد مضي نحو أسبوعين منذ بدء الفصل الدراسي الثاني في مدارس التعليم الخاص.

وأوضحت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن التربويين يعيشون في حالة يأس وعزوف تام إزاء استكمال العام الدراسي الحالي، بعد مضي اكثر من أربع سنوات منذ انقطاع مرتباتهم، وعدم توفر المناهج الدراسية.

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وأشارت المصادر الى أن المليشيا تواصل تهديد التربويين المنقطعة مرتباتهم باستبدالهم بمتطوعين جدد من عناصرها التي أعدتهم لهذه المهمة عبر دورات طائفية.

ويصادف اليوم الجمعة، موعد اليوم العالمي للتعليم 24 يناير 2020، فيما أكثر من مليوني طفل يمني خارج مدرسهم، بسبب الحرب والنزاعات، وما الحقته من آثار مدمرة على النظام التعليمي.

وناشد عدد من المنظمات المدنية والحقوقية، سلطات التعليم في جميع أنحاء اليمن بسرعة التوصل إلى حل فوري لتوفير الرواتب لجميع المعلمين والموظفين العاملين في مجال التعليم كي يتمكن الأطفال من مواصلة تعليمهم.