شكرا لبحثكم عن خبر طارق صالح: جبهتي نهم والساحل الغربي ستلتحم لمواجهة الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال قائد قوات المقاومة الوطنية عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، العميد الركن طارق صالح، إن التحام قوات المقاومة الوطنية برفاقهم في معركة الخلاص من الميليشيات الحوثية الإيرانية في جبهة نهم بحاجة إلى قرار تاريخي وشجاع، يدرك حجم المخاطر ويضع مصلحة اليمن في صدارة الأولويات ويطوي صفحة الماضي ويوحد الصفوف في هذه المعركة الفاصلة لدحر المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.

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و أكد العميد طارق صالح في مقابلة مع «الوطن» السعودية، أن قوات المقاومة الوطنية، في الساحل الغربي، على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم لإسناد القوات الحكومية في المواجهات الشرسة التي تخوضها مع الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا في جبهة نهم على مشارف العاصمة صنعاء.

وأشار طارق صالح إلى أن تصعيد الميليشيات الحوثية في جبهة الضالع واستمرار خروقاتها في الحديدة والاستهداف الصاروخي الإرهابي لمسجد معسكر الاستقبال بمأرب ومحاولتها استعادة السيطرة على مديرية نهم تؤكد نهجها القائم على الغدر وخيانة.



ودعا طارق صالح الرئاسة اليمنية لإسقاط اتفاق السويد الذي وصفه بـ«المؤامرة» على الدولة والجمهورية والشعب اليمني وأمن دول الجوار والأمن القومي العربي مؤكدا أن القوات المشتركة مكونة من المقاومة الوطنية والمقاومة الجنوبية والألوية التهامية قادرة على طرد مرتزقة إيران وإحكام قبضتها على مدينة الحديدة وتأمين باقي الشريط الساحلي خلال فترة قياسية.