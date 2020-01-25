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القوات الشرعية تتمكن من تدمير تحصينات وأماكن تجمعات لميليشيات الحوثي بصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

القوات الشرعية تتمكن من تدمير تحصينات وأماكن تجمعات لميليشيات الحوثي بصعدة

متابعات_الخليج 365

تمكنت قوات الجيش، مسنودة بمدفعية ومروحيات تحالف دعم الشرعية، أمس الجمعة، من تدمير تحصينات وأماكن تجمعات لميليشيات الحوثي في منطقة الرزامي بمديرية الصفراء في محافظة صعدة، المعقل الرئيس للانقلابيين أقصى شمال البلاد.

 

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ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، قال قائد لواء حرب 1، العميد محمد الغنيمي، إن قوات الجيش الوطني دكت تحصينات وتجمعات الحوثيين في تبة "عمير" والتباب المطلة على "النقعة" المحاذية "للجربة والغرابة".

 

كما أوضح الغنيمي أن العملية أسفرت عن مصرع القيادي الميداني في الميليشيات، المدعو "أبو فايز الطيري"، ودحر بقية الانقلابيين، مؤكداً أن عملية التحرير مستمرة في محور الطلح بالصفراء ضد الحوثيين وتمضي بوتيرة منتظمة إلى أن يتم دحر الميليشيات من صعدة وصولاً إلى باقي المحافظات.

 

ويذكر أن الجيش، مدعوماً من التحالف، يخوض عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات صعدة.

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