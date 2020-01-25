الأرصاد: استمرار الأجواء الغائمة وهطول الأمطار في المحافظات الجبلية والساحلية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار بالأجواء الغائمة التي يصاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الجبلية والسواحل الغربية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وقال المركز في نشرته الجوية "أن حالة عدم الاستقرار بالأجواء مستمرة في أجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية والتي قد تمتد إلى المناطق الصحراوية الداخلية خلال ساعات المساء".



ونبه المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من التواجد في بطون الأدوية ومجاري السيول، كما نبه سائقي المركبات على الطرق الجبلية بأخذ الحيطة من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وتشكل الشابورة والضباب.



وحذر الصيادين ومرتادي البحر من اضطرابات البحر وارتفاع الموج جنوب البحر الأحمر وغرب خليج عدن ومدخل باب المندب.



ووفقا لمركز الأرصاد هطلت أمطار متفرقة يوم أمس على بعض المحافظات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية وكانت متفاوتة الشدة.