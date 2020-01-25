شكرا لبحثكم عن خبر ظهور دبابة مارد الثورة بالتحرير تبث الرعب في قلوب الحوثيين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نشر المصور الشهير عبد الرحمن الغابري على صفحته يوم أمس صور للدبابة التي كانت في ميدان التحرير.
الصور بحسب الغابري تم التقاطها مطلع العام 2000 أو مع نهاية القرن الماضي، قبل أن يتم سحبها من المكان وبناء حمامات عامة بدلا عنها.
الصورة تعبير عن دبابة "مارد الثورة" التي ضربت منزل الإمام أحمد والإمام البدر في ال26 من سبتمبر 1962م.
وقد كانت تذكار بارز لجيل السبعينات والثمانينات والتسعينات ومطلع الألفية حيث مر عليها الكثير من شباب الجمهورية اليمنية لالتقاط الصور بجوارها.
عودة ظهور الدبابة من خلال الصور تبث الرعب في وجوه الإمامين الجدد، الذين عبثوا بالجمهورية ومكتسبات ثورة سبتمبر.
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