شكرا لبحثكم عن خبر مصرع القيادي الحوثي ”الجرموزي” في مواجهات مع الجيش في نهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت مصادر ميدانية، الجمعة، عن مصرع القيادي الحوثي، أحمد إسماعيل الجرموزي، في معارك بمنطقة «نهم»، شرقي صنعاء، على يد الجيش الوطني.

وشهدت جبهة نهم في الساعات الماضية معارك شرية بين قوات الجيش ومليشيات الحوثي، وسط أنباء عن انسحاب لقوات الجيش من بعض المناطق، بعد أن دفعت المليشيات بقوات ضخمة لهذه الجبهة.

وفي قت سابق من صباح اليوم الجمعة، أكد وزير الدفاع في اجتماع عسكري، على أن المعركة مستمرة، ولا تراجع عن تحرير العاصمة صنعاء من المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.