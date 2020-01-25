شكرا لبحثكم عن خبر محافظة إب في المرتبة الأولى بمعدل نسبة الجريمة خلال 2019 والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت تقارير إعلامية من محافظة إب أن (38391) هو عدد إجمالي القضايا الجنائية الواردة إلى النيابات العامه، من كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية للعام 2019.
وأن إجمالي القضايا التي تم تحقيقها في نيابة محافظة إب (10929)قضيه، تم إنجاز منها (8099)قضية.
بذلك تكون المحافظة قد حازت على المرتبة الأولى في معدل نسبة الجريمة على مستوى بقية المحافظات.
علما أن محافظة إب أطلق عليها مؤخرا محافظة السلام، رغم أن التقارير والأحداث اليومية تشير إلى أنها لم تنعم بالسلام أبدا منذ سيطرة مليشيا الحوثي عليها.
الجدير بالذكر أن قضايا نهب الأراضي والفساد المالي والإداري، قد ازداد في الفترة الأخيرة داخل المحافظة، بسبب هيمنة مجاميع مسلحة وشخصيات سلالية تتبع جماعة الحوثي.
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