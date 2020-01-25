شكرا لبحثكم عن خبر اليمن ضمن أسوأ الدول الأكثر فساداً في مؤشرات الشفافية الدولية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حلت اليمن ضمن أسوأ الدول فساداً حول العالم، وفقا للتقرير السنوي لمؤشرات مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية والذي صدر أمس الخميس.

وجاءت اليمن في المركز الـ (177) من إجمالي (180) دولة شملها تقييم المنظمة الدولية، متراجعاً ثمان نقاط مقارنة بالعام 2012م.

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ويعتمد المؤشر على تقييم الدول وفق 13 تقييما ودراسة استقصائية، و مقياس من 100 نقطة، بحيث يقل الفساد كلما زادت أعداد النقاط التي حصلت عليها الدولة.

وشمل المؤشر 180 دولة، ثلثها فقط حصل على أكثر من خمسين نقطة.

ويركز مؤشر مدركات الفساد لعام 2019م على العلاقة بين السياسة والمال والفساد، ويستند على بيانات حول شفافية تمويل الحملات السياسية ووصول الجمهور الى عملية اتخاذ القرار.

وخرج التقرير بسبع توصيات لإنهاء الفساد عالميا واستعادة الثقة في السياسات الحكومية ومكافحة الفساد السياسي. وهي:

التضييق على فرص تضارب المصالح

مراقبة التمويل السياسي

تعزيز نزاهة الانتخابات

تنظيم أنشطة الحشد الانتخابي

التصدي للمعاملات التفضيلية والمحسوبية

تمكين المواطنين من القرار السياسي ومعرفة حقوقهم المدنية والسياسية

إرساء المراقبة والمحاسبة