عقد صلح في قضية قتل بصنعاء واتفاق قبلي في عمران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

تمكنت وساطة رسمية وقبلية من عقد صلح بمحافظة صنعاء في قضية قتل بالعفو لوجه الله.

وفي الصلح القبلي الذي حضره عضو مجلس الشورى فضل مانع ووكيل المحافظة أبو نجوم المحاقري ونائب مشرف المحافظة يحيى المؤيدي ونائب مدير الأمن العميد محمد الجبري، أعلن أولياء دم المجني عليه عبدالجبار صالح الرداعي من الحدأ بذمار العفو عن الجناة والتنازل عن القضية.

وفي الصلح ثمن محافظ المحافظة عبدالباسط الهادي موقف آل الرداعي المشرف بتنازلهم عن القضية وإغلاق ملفها إلى الأبد.. لافتا إلى أن هذا ليس بغريب على من يذودون عن حياض الوطن وسيادته واستقلاله.

وأشاد بجهود كل من ساهم في حل القضية.. مؤكدا حرص قائد الثورة على حل كافة القضايا المعلقة والتفرغ لمواجهة العدوان.

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ودعا الهادي أبناء المحافظة إلى تعزيز التلاحم ووحدة الصف في مواجهة العدوان دفاعا عن الوطن والعزة والكرامة.

وفي محافظة عمران ناقش اجتماع للجنة المكلفة بتنفيذ وتطبيق الصلح العام الموقع بين قبائل مديريتي قفلة عذر وحبور ظليمة برئاسة وكيل المحافظة رئيس اللجنة محمد المتوكل، إجراءات تنفيذ بنود الصلح.

وتطرق الاجتماع بحضور مدير مديرية قفلة عذر يحيى عشيش وممثل مديرية حبور ظليمة إلى الجوانب المتصلة بعملية الإسقاطات الجوية للمناطق المتنازع عليها وتحديدها، وسبل وضع الحلول والمعالجات بما يضمن تعزيز التصالح والتسامح بين أبناء المديريتين.

وفي الاجتماع أكد الوكيل المتوكل أهمية التزام الجميع بخطة تنفيذ الاتفاق والتعاون مع اللجان المكلفة بتطبيق الصلح العام الموقع بين قبائل المديريتين بما يكفل إنهاء النزاع وإزالة أسبابه.