شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية السعودي : المملكة افراجت عن 400 اسير حوثي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجيش الوطني يستعيد عدة مواقع من الحوثيين وينتقل من حالة الدفاع إلى الهجوم الكاسح في العاصمة صنعاء موجه نزوح كبيرة شرق العاصمة صنعاء لسكان مديرية بني حشيش بعد سماع المواجهات تقترب من مناطقهم تقرير مفصل يكشف كيف خطط الحوثيين لمباغتة مأرب ومعركة نهم .. وكيف استعادت قوات ”الشرعية“ زمام المبادرة نحو العاصمة صنعاء (نص القرير) مصادر عسكرية : تحسم الجدل وتكشف حقيقة ما حدث في ”نهم“ وخارطة التمركز والسيطرة لقوات الطرفين بعد انسحاب الجيش الوطني و”الشرعية“ تعلن بطلان ”اتفاق استوكهولم“ (تفاصيل هامة)

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