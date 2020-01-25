شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : قائمة تضم اسماء قيادات ميدانية عسكرية في ميلشيا الحوثي قتلت خلال المواجهات في جبهة " نهم " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/25 الساعة 02:10 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

نشر مراسل قناة " العربية " محمد العرب " في حسابه الشخصي بشبكة " تويتر " قائمة تضم اسماء قيادات ميدانية عسكرية في ميلشيا الحوثي قتلت خلال المواجهات في جبهة " نهم " .

قائمة الأسماء كما وردت من الزميل " العرب" . ١-عصام عبد الهادي سعيد السقاف / عميد ٢- علي عبد الرزاق محمد الشرعي / قائد لواء برتبة عميد ٣_ يحيى على احمد السراجي/ عقيد ٤_ احمد صالح احمد الشامي / مقدم زراعة الالغام ٥_ عبد الرحمن المتوكل / مقدم مهندس وحدة الهندسة وزراعة الالغام ٦_ مراد صالح طاهر علي / رائد ٧_ علي احمد مسعود / نقيب ٨_ مصطفى عبد الغني جابر / ملازم ٩_ عقيل محمد النعمي ١٠_ احمد حسين احمد مهمل ١١_ علي حسين مهمل حسن مهمل ١٢_ فضل حسين ناصر ابو ست ١٣_ طه حسين احمد ابو ست ١٤_ محمد مصلح فارع الابيض ١٥_ احمد محمد ناجي سعدان ١٦_ رمزي احمد محمد ناصر القزعي ١٧_ حلمي فهد صالح محمد القديدي ١٨_ علي حسين علي القاسمي ١٩_ صالح احمد جميل ٢٠_ مالك محمد محمد الوشلي Advertisements ٢١_ اسامة عبد الكريم احمد الديلمي ٢٢_ زيد علي احمد الديلمي ٢٣_ عبدالله احمد محمد الديلمي ٢٤_ محمد عباس محمد مطهر ٢٥_ علي حسين محمد عبد الخالق الكبسي ٢٦_ احمد يحي محمد عبد الخالق الكبسي ٢٧_ اسامة احمد محمد عبد الخالق الكبسي ٢٨_ صلاح صادق خميس _ طبيب ٢٩_ حمزة محمد علي المؤيد ٣٠_ ماجد يحيى حسن المؤيد ٣١_ شرف عبد السلام الحوثي ٣٢_ عدنان صالح الغليسي ٣٣_ مصطفى سلطان ٣٤_ علي صالح علي ناصر النصيري ٣٥_ احمد اسماعيل الجرموزي ٣٦_ عمر عبد الغني العركاضي ٣٧_ محمد احمد ناصر الاهيف ٣٨_ الحسن صالح الامير / قايد مجموعه ٣٩_ ابو نصر الله المهلل ٤٠_ زيد سيلان ٤١- احمد هاشم محمد حمود صالح السراجي ٤٢- صادق عبد العزيز المروني

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