شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء مفعمة بال حزن .. كلها ألم وقهر وأسى ألقت , بظلالها على منازل وقلوب ومناطق , طوق صنعاء , والسبب ..وصول موكب الكهنوت الحوثي الخضراء تحمل اشلاء ابناء القبائل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/25 الساعة 02:36 صباحاً (الخليج 365_متابعات)
استقبلت عدد من مناطق " طوق العاصمة " خلال أمس مواكب جنائزية لجثامين القتلي الذين قتلوا في المواجهات المحتدمة في جبهة " نهم " شمال شرق العاصمة صنعاء .
وأكدت مصادر قبلية لـ " اليمني اليوم " أن مناطق " صنعاء والحيمتين الداخلية والخارجية وهمدان وبني مطر وبني حشيش وبني بهلول وسنحان استقبلت اليوم مواكب جنائز قادمة من نهم.. والبعض لا تزال جثثهم بالجبال وابلغت أسرهم بمصرعهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أجواء مفعمة بال حزن .. كلها ألم وقهر وأسى ألقت , بظلالها على منازل وقلوب ومناطق , طوق صنعاء , والسبب ..وصول موكب الكهنوت الحوثي الخضراء تحمل اشلاء ابناء القبائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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