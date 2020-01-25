شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء مفعمة بال حزن .. كلها ألم وقهر وأسى ألقت , بظلالها على منازل وقلوب ومناطق , طوق صنعاء , والسبب ..وصول موكب الكهنوت الحوثي الخضراء تحمل اشلاء ابناء القبائل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/25 الساعة 02:36 صباحاً (الخليج 365_متابعات)



استقبلت عدد من مناطق " طوق العاصمة " خلال أمس مواكب جنائزية لجثامين القتلي الذين قتلوا في المواجهات المحتدمة في جبهة " نهم " شمال شرق العاصمة صنعاء .

وأكدت مصادر قبلية لـ " اليمني اليوم " أن مناطق " صنعاء والحيمتين الداخلية والخارجية وهمدان وبني مطر وبني حشيش وبني بهلول وسنحان استقبلت اليوم مواكب جنائز قادمة من نهم.. والبعض لا تزال جثثهم بالجبال وابلغت أسرهم بمصرعهم.