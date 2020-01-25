شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الجيش الوطني يقتحم صنعاء ..وتكبيرات النصر تدوي في كل مكان ..«تطورات طارئة» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ذكرت مصادر مطلعة، أنها وصلت اليوم ، إلى جبهات القتال في مديرية نهم، أعداد كبيرة من قبائل العوالق والصبيحة بمحافظتي شبوة ولحج، لمساندة قوات الجيش في معركة إستعادة الشرعية والجمهورية..

وأوضحت المصادر في تصريح صحفي اليوم، أن التعزيزات التي وصلت من أكبر وأشجع قبائل اليمن (العوالق والصبيحة) للجيش في نهم ، جاءت بعد يوم واحد من وصول تعزيزات مماثلة من قبائل أخرى بذات ثقل وشجاعة "العوالق والصبيحة " . وهي قبائل (عبيدة ومراد وجهم) من محافظتي مأرب والجوف.

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وأفادت المصادر بأن تعزيزات القبائل لجبهات القتال، تأتي تلبية لإعلانها النكف لرفد الجيش في جبهات القتال في نهم.. ، استشعارا منها باهمية تعزيز صمود وتقدم الجيش في جبهات نهم التي تعد جبهات حاسمة ويترتب على سقوطها بقبضة الحوثيين تداعيات كارثية يهدد المحافظات المحررة وعلى رأسها محافظات مأرب والجوف وشبوة.

وقالت ان الجيش الوطني وبمساندة أكبر قبائل اليمن في المحافظات الجنوبية والشمالية ،اليوم، غير موازين المعركة الإنتحارية التي نفذتها مليشيات الحوثي أمس في جبهة نهم ومفرق الجوف.

وأكدت المصادر سيطرة الجيش وبمساندة جموع القبائل، على ميسرة جبهة نهم ، وعلى جميع المواقع التي سقطت أمس في العملية الانتحارية لمليشيات الحوثي. مضيفة بأن معارك اليوم ، أسفرت أيضا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات.

كما أكدت ، سيطرة الجيش والقبائل المساندة له ، على الوضع في جبهة الميسرة وفرضة نهم ومواقعها وجبل المنارة تحت سيطرة الجيش الوطني بشكل كامل ، وكذا مفرق الجوف أصبح تحت سيطرة الجيش الوطني.

وافادت مصادر عسكرية سقوط جبل هيلان والزحف الان على نقيل بن غيلان "والله أكبر " تدوي في قمم جبال وسفوح صنعاء ويسمعها الكون كلة .