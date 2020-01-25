شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن محمد العرب يقصم الأن ظهر جميع الحوثيين ويعلن عن النصر الكبير ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر مراسل قناة العربية وقناة الحدث في اليمن الاعلامي محمد العرب عدة تغريدات على حسابة في منصة تويتر كشف من خلالها قائمة بأسماء عشرات القتلى الحوثيين الذين لقو مصرعهم في جبهة نهم ، "الميناء نيوز" يعيد نشر تغريدات العرب كما وردت على حسابه : --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • عاجـــل : محمد العرب يقصم الأن ظهر جميع الحوثيين ويعلن عن النصر الكبير ..شاهد • عاجـــل : ثورة عارمة وانقلاب عسكري مفاجئ يطيح بهذا الحاكم العربي وعودة "نجل المخلوع" إلى الواجهة (فيديو) Advertisements • شاهد .. أربعة أماكن حساسة في جسد المرأة ،إذا لمسها الرجل ستصير أسيرة بين يدية .. "فيديو" --------------------------------- #محمد_العرب يوثق خسائر المليشيات

مئات القتلى سقطوا من الحوثيين في نهم، خلال أيام...

وهذه قائمة أولية :

١_عصام عبد الهادي سعيد السقاف / عميد

٢_ علي عبد الرزاق محمد الشرعي / قائد لواء برتبة عميد

٣_ يحيى على احمد السراجي/ عقيد

٤_ احمد صالح احمد الشامي / مقدم زراعة الالغام ٥_ عبد الرحمن المتوكل / مقدم مهندس وحدة الهندسة وزراعة الالغام

٦_ مراد صالح طاهر علي / رائد

٧_ علي احمد مسعود / نقيب

٨_ مصطفى عبد الغني جابر / ملازم

٩_ عقيل محمد النعمي

١٠_ احمد حسين احمد مهمل

١١_ علي حسين مهمل حسن مهمل

١٢_ فضل حسين ناصر ابو ست

١٣_ طه حسين احمد ابو ست ١٤_ محمد مصلح فارع الابيض

١٥_ احمد محمد ناجي سعدان

١٦_ رمزي احمد محمد ناصر القزعي

١٧_ حلمي فهد صالح محمد القديدي

١٨_ علي حسين علي القاسمي

١٩_ صالح احمد جميل

٢٠_ مالك محمد محمد الوشلي

٢١_ اسامة عبد الكريم احمد الديلمي

٢٢_ زيد علي احمد الديلمي

٢٣_ عبدالله احمد محمد الديلمي ٢٤_ محمد عباس محمد مطهر

٢٥_ علي حسين محمد عبد الخالق الكبسي

٢٦_ احمد يحي محمد عبد الخالق الكبسي

٢٧_ اسامة احمد محمد عبد الخالق الكبسي

٢٨_ صلاح صادق خميس _ طبيب

٢٩_ حمزة محمد علي المؤيد

٣٠_ ماجد يحيى حسن المؤيد

٣١_ شرف عبد السلام الحوثي

٣٢_ عدنان صالح الغليسي

٣٣_ مصطفى سلطان ٣٤_ علي صالح علي ناصر النصيري

٣٥_ احمد اسماعيل الجرموزي

٣٦_ عمر عبد الغني العركاضي

٣٧_ محمد احمد ناصر الاهيف

٣٨_ الحسن صالح الامير / قايد مجموعه

٣٩_ ابو نصر الله المهلل

٤٠_ زيد سيلان

٤١- احمد هاشم محمد حمود صالح السراجي

٤٢- صادق عبد العزيز المروني وتشهد جبهة نهم معارك شرس وسط تقدم كبير لقوات الجيش الوطني وخسائر فادحة في صفوف المليشيا الحوثية

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