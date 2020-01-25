الأرصاد : الاجواء ستشهد عدم استقرار وهطول متفاوت للأمطار

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من استمرار حالة عدم الاستقرار بالأجواء الغائمة التي يصاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الجبلية والسواحل الغربية خلال الساعات المقبلة.

وأكد المركز في نشرته الجوية الصادرة مساء الجمعة استمرار حالة عدم الاستقرار بالأجواء في أجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية والتي قد تمتد إلى المناطق الصحراوية الداخلية خلال ساعات المساء.

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ونبه المركز المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من التواجد في بطون الأدوية ومجاري السيول، كما نبه سائقي المركبات على الطرق الجبلية بأخذ الحيطة من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وتشكل الشابورة والضباب.

وحذر الصيادين ومرتادي البحر من اضطرابات البحر وارتفاع الموج جنوب البحر الأحمر وغرب خليج عدن ومدخل باب المندب.

ووفقا لمركز الأرصاد هطلت أمطار متفرقة يوم أمس على بعض المحافظات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية وكانت متفاوتة الشدة .. حيث سجلت بعض محطات الأرصاد كميات شملت أبين ” الكود 7ر0 ملم وصنعاء 0ر2 ملم وحجة 0ر04 ملم وريمة “الجبين ” 9ر12، جعلها الله أمطار خير وبركة.