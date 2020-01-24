شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوزير الحضرمي يتسلم أوراق اعتماد سفير النمسا غير المقيم لدى اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الوزير الحضرمي يتسلمأوراق اعتماد سفير النمسا غير المقيم لدى اليمن الجمعة 24 يناير 2020 الخليج 365 - متابعات تسلم وزير الخارجية محمد الحضرمي، الخميس، نسخة من أوراق اعتماد سفير النمسا غير المقيم لدى بلادنا كريستيان برونماير.

Advertisements واشاد وزير الخارجية بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين..مثمناً دعم النمسا للحكومة اليمنية. وأكد الوزير الحضرمي أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات للسفير النمساوي من اجل تسهيل مهمته لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين..محملاً اياه نقل تحياته لوزير خارجية النمسا اليكساندر شالينبيرج. من جانبه قدم السفير النمساوي تعازيه بالضحايا الذين سقطوا نتيجة لاستهداف مليشيا الحوثي لاحد المساجد بمحافظة مأرب..مؤكداً اهتمام الحكومة النمساوية الجديدة بالوضع في اليمن وخاصة في الجانب الانساني ودعمها لوحدة اليمن وأمنه واستقراره..متمنيا احلال السلام الدائم والشامل في كافة الأراضي اليمنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوزير الحضرمي يتسلم أوراق اعتماد سفير النمسا غير المقيم لدى اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.