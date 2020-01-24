عدن - ياسمين عبد الله التهامي - منظمة حقوقية: استهداف الحوثيون للمدنيين جريمة حرب مكتملة الأركان

الجمعة 24 يناير 2020

الخليج 365

أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الهجمة الصاروخية التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية ، التي استهدفت أحد الأحياء السكنية بمحافظة مأرب.



وقالت الشبكة في بيان صحفي لها ،اليوم ، "أن التقارير الأولية تشير إلى مقتل امرأة وابنتها واصابة أربعة آخرين من أسرة عضو مجلس النواب مسعد حسين السوادي".

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واضاف البيان" ان الصاروخ الباليستي الذي استهدف المنزل تسبب في مقتل زوجة نجل البرلماني مسعد السوادي ،عائشة عبدالسلام السوادي 32 سنة وابنتها الطفلة رانيا صدام حسين السوادي 16 سنة ،وتسبب في جروح بليغة لعضو مجلس النواب مسعد حسين السوادي، واخيه انور حسين حسين السوادي ،وأمل أنور حسين السوادي 18 سنة والطفلة أمة الرحمن مسعد السوادي 8 سنوات".

واكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ، ان ارتكاب المليشيا الحوثية المدعومة ايرانياً لهذه المجزرة وغيرها من المجازر الوحشية التي لم تستثني منها طفلا أو امرأة، واستهدفت المدنيين العزل الآمنين في منازلهم هي جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

واشارت الى ما تتعرض له محافظة مأرب من سقوط عشوائي متكرر للمقذوفات الصاروخية الممنهجة التي تطلقها المليشيا الحوثية كالهاون وصواريخ الكاتيوشا وقذائف مدفع الهاوزر مستهدفة الأحياء السكنية والأسواق الشعبية والتي لا يوجد فيها أي مواقع مسلحة أو نقاط عسكرية أو مواقع تدريب أو مخازن أسلحة..لافتة الى أن أكثر الضحايا هم من المدنيين والنساء والأطفال.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ،المجتمع الدولي والمبعوث الأممي الى اليمن ،سرعة التدخل ووقف تلك المجازر البشعة بحق المدنيين واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة مرتكبيها وادانتهم.