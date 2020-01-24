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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لجنة المناقصات بوادي حضرموت ترسي مشروعا وتحيل آخرا للجنة الفنية الجمعة 24 يناير 2020 الخليج 365 - سيئون أرست لجنة المناقصات بوادي حضرموت والصحراء في اجتماعها ،اليوم ، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري ،مناقصة مشروع حفر بئر بمنطقة دمون بمديرية تريم بكلفة اجمالية بلغت 347 ألف و611 دولار .

Advertisements وأحالت اللجنة بحضور وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي ،العروض المقدمة لمشروع برنامج الكتروني لإدارة المشاريع الى اللجنة الفنية لتحليله . واستعرضت اللجنة في اجتماعها الدراسة المقدمة من المؤسسة العامة للكهرباء ومكتب الصحة العامة بخصوص اعادة تأهيل كهرباء هيئة مستشفى سيئون وموقع المدخل الرئيسي للهيئة ليتم ادراجها كمشروع اضافي . وكلفت اللجنة ،مدير ادارة الطرقات بمكتب الأشغال العامة بالنزول الميداني لعقبة عشعش واعداد دراسة كاملة لتغيير مسارها من أجل تقليل نسبة الخطورة على المركبات.

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