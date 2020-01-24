عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الوزير الحضرمي يبحث مع السفير المصري العلاقات الثنائية بين البلدين

الجمعة 24 يناير 2020

الخليج 365 - القاهرة

بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي، الخميس، مع سفير مصر غير المقيم لدى بلادنا احمد فاروق،العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات ،والمستجدات على الساحة الوطنية.



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وأشاد الوزير الحضرمي بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين..مثمنا مواقف مصر الداعمة لليمن وحكومته الشرعية،وحفاوة ترحيب واستقبال مصر لمئات الآلاف من المواطنين اليمنيين النازحين المضطرين للخروج من اليمن بسبب الانقلاب الحوثي على الشرعية وما تبعه من كارثة إنسانية..مؤكداً بان اليمن واليمنيين لن ينسوا مواقف مصر المشرفة تجاه اخوانهم في اليمن.

وتطرق الوزير الحضرمي إلى آخر المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية..لافتا إلى أن جيشنا الوطني الباسل يسطر اروع صور البطولة والفداء في جبهات القتال وأنه لن يدخر الغالي والنفيس في سبيل الدفاع والذود عن كل شبر من وطننا الغالي. .مثمناً كل ما تقدمه مصر من دعم للحكومة الشرعية بما في ذلك في مجال بناء القدرات وتقديم الدورات التدريبية المتخصصة في الكثير من المجالات.

من جانبه عبر السفير المصري عن تعازيه لضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً في محافظة مأرب..مجددا ادانة بلاده واستنكارها لهذا الاستهداف الإرهابي..مؤكداً استمرار دعم مصر للحكومة الشرعية..متمنياً عودة الأمن والاستقرار الى كافة ربوع اليمن.