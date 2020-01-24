شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل أول سقطرى يؤكد على أهمية الشراكة بين منظمات الامم المتحدة والمنظمات المحلية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وكيل أول محافظة سقطرى رائد الجريبي ،على اهمية احداث شراكة بين منظمات الامم المتحدة والمنظمات المحلية في تنفيذ المشاريع الاممية في المحافظة من اجل تحقيق الاهداف والوصول الى تنمية مستدامة للارخبيل.



واشاد الجريبي خلال لقائه ،اليوم ، ممثلين عن منظمات الامم المتحدة وقيادة المنظمات في المحافظة بحضور مدير عام الشئون الاجتماعية والعمل عبد العليم بن غانم ،بالاهتمام الذي توليه المنظمات الاممية وتدخلها في عدد من المشاريع..مؤكداً استعداد السلطة المحلية وتعاونها مع مختلف المنظمات لانجاز مشاريعها الخدمية في المحافظة.

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