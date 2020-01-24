شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام البرنامج التوعوي التحسيسي حول الوصمة والتمييز للمصابين بعدوی الايدز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتم البرنامج الوطني لمكافحة الايدز بالعاصمة عدن، برنامج التوعوي التحسيسي حول الوصمة والتمييز للمصابين بعدوی الايدز، والتي نظمها البرنامج بدعم من المفوضية السامية للامم المتحده لشؤن اللاجئين.



وهدفت الدورة توعية 325 كادر طبي من المشتغلين في المستشفيات العامة والخاصة منها مستشفيات الجمهورية والصداقه و22 مايو ومركز التوليد بصيرة ومستشفی باصهيب العسكري ومستشفی الصداقة المجريه بصلاح الدين والمجلس اليمني للتخصصات الطبية ،معارف عن مرض الايدز والوضع الوبائي له محليا وعالميا ومواقف مقدمي الخدمة من المصابين بالايدز والمتعايشين معه وكذا معرفة انماط واسباب الوصمة والتمييز ضد المتعايشين مع المرض في مواقع الرعاية الصحية الاولية.

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