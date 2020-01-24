عدن - ياسمين عبد الله التهامي - معين عبدالملك: نستنكر بشدة استهداف منزل السوادي بمأرب

الجمعة 24 يناير 2020

الخليج 365 - مأرب

عبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عن استنكاره الشديد للجريمة الإرهابية البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية باستهداف منزل عضو مجلس النواب حسين السوادي بمدينة مأرب، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من افراد اسرته.



وقدم رئيس الوزراء لعضو مجلس النواب حسين السوادي، في اتصال هاتفي، خالص التعازي وصادق المواساة له وجميع اسرته بالشهداء الذين سقطوا في هذه الجريمة البشعة التي استهدفت منزله، وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.. مشيرا إلى ان جرائم مليشيات الحوثي الانقلابية واستهدافها المتكرر للمدنيين الأمنيين تؤكد لليمنيين والعالم اجمع دموية هذه المليشيا الإرهابية، وتجردها من كل القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية.

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وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان مليشيات الحوثي وعلى وقع الهزائم المتوالية في ميادين المعركة من ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، تلجأ إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ضد المدنيين، في نهج يعكس فكرها الانتقامي ضد اليمنيين.. مشيرا إلى ان هذه الدماء الزكية التي تزهقها المليشيا الانقلابية سترتد وبالا عليها ولن تنجو بفعلتها طال الزمن ام قصر.

ونقل رئيس الوزراء، للنائب البرلماني حسين السوادي تعازي فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ودعواته للشهداء بالرحمة والمغفرة وللجرحى بالشفاء العاجل.

بدوره، عبر عضو مجلس النواب حسين السوادي عن تقديره للفتة الإنسانية من دولة رئيس الوزراء وما يبذله من جهود كبيرة تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية لتخليص الشعب اليمني من هذه العصابة الظلامية والاجرامية التي تجاوزت بانتهاكاتها وجرائمها كل القوانين والأعراف الدينية والأخلاقية.. داعيا الله العلي القدير ان يتغمد كل شهداء الوطن بالرحمة والمغفرة وان يعجل بتحقيق النصر لليمن وشعبها.